Kanibal odsłużył swoje w Ukrainie. Putin ułaskawił satanistę

Trzydziestotrzyletni Nikolai Ogolobjak wrócił z frontu na początku tego miesiąca. Tak jak wielu rosyjskich przestępców skorzystał z zaproponowanego przez Putina układu - służba wojskowa w zamian za amnestię. Przed wcieleniem do wojska mężczyzna odbywał karę w rosyjskim więzieniu. Skazano go na 20 lat pozbawienia wolności za rytualne morderstwa. Oglobjak należał do satanistycznej sekty. Zabił czworo nastolatków, ścinając im głowy i częściowo zjadając dwoje z nich. Teraz został ułaskawiony.