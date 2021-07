Rosja. "Ognisty sztorm" w obwodzie czelabińskim, zginęła jedna osoba

Do tej pory najgorzej było w republice Jakucji. Jak podaje PAP, na początku lipca na terenie całego regionu wybuchało 300 pożarów dziennie. Strażakom w ciągu doby udawało się ugasić 40 z nich. Mieszkańcy Jakucji zaapelowali o pomoc do prezydenta Władimira Putina. Skarżyli się, że do gaszenia ognia nie wystarcza sprzętu.