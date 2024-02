Kandydat PiS-u jest "farbowanym lisem"? "Ma bardzo trudne zadanie"

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Jest nim były wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Prowadzący Paweł Pawłowski przytoczył jego wpisy na portalu X, na których jak sam prowadzący stwierdził "kreuje się na Warszawiaka". Dodał również, że niektórzy nazywają go "farbowanym lisem". Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Jan Śpiewak stwierdził, że kandydat PiS-u będzie miał bardzo trudne zadanie, żeby stworzyć wiarygodny wizerunek, ponieważ jest z Łodzi. Jednocześnie ekspert tłumaczył, że w przypadku kandydatury Bocheńskiego jest to raczej "starcie się w boju, czy takie sprawdzanie się, czy faktycznie nadaje się do walki politycznej". Paweł Pawłowski dopytał, czy jego start w wyborach samorządowych może być trampoliną do prezydentury, na co Śpiewak odpowiedział, że "Warszawa zawsze była taką trampoliną".