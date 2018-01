Kanclerz Austrii wesprze KE w sporze z Polską. Padła jasna deklaracja

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz zadeklarował, że poprze Komisję Europejską w sporze z Polską.



W jego opinii Komisja Europejska wypełniła swoją rolę, reagując na to, co dzieje się w Polsce.

- Jeśli będzie to potrzebne, wesprzemy Komisję - powiedział.

Parlament Europejski wycofuje się z procedury wobec Polski

We wtorek szefowie grup politycznych w Parlamencie Europejskim zdecydowali, że PE wycofa się ze swojej procedury w sprawie art. 7 unijnego traktatu wobec Polski . Parlament Europejski planuje też nową rezolucję w sprawie praworządności w Polsce.

15 listopada europosłowie zainicjowali własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7. traktatu UE. Za było 438 europosłów, 152 przeciw a 71 wstrzymało się od głosu.

Natomiast 20 grudnia Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu swojej procedury wobec Polski i wysłaniu do państw członkowskich wniosków o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje "wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności". To pierwszy krok do objęcia sankcjami.