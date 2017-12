Kanclerz Austrii popiera Polskę ws. uchodźców

Na łamach niedzielnego wydania „Bild-Zeitung” kanclerz Austrii Sebastian Kurz mówi o bolączkach Unii Europejskiej, w tym o uchodźcach i krokach podjętych przez Komisję Europejską w stosunku do Polski - informuje "Rzeczpospolita".

Forsowany przez Unię Europejską system przymusowego rozdziału uchodźców poniósł, według Kurza, całkowite fiasko. - Zmuszaniem państw do przyjmowania uchodźców według ustalonych z góry kwot, Europa nie posunie się do przodu – stwierdził w „Bild am Sonntag". Co więcej, zdaniem Kurza przyjęcie tej drogi tylko jeszcze bardziej dzieli UE. - Państwa członkowskie powinny same decydować, czy i ilu ludzie przyjmą - mówił. Według niego dalsza dyskusja na temat rozdziału uchodźców jest tym bardziej pozbawiona sensu, że migranci próbujący dostać się do Europy, nie chcą dotrzeć do Bułgarii czy Węgier, tylko przede wszystkich do Niemiec, Austrii lub Szwecji.