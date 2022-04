Kanclerz Austrii Karl Nehammer rozmawiał z Władimirem Putinem

- To dobry sygnał, gdy odwiedzają nas ważni przywódcy. Świadczy to, że wspierają nas nie tylko słowami - powiedział Zełenski, dodając, że walka z Rosją będzie trudna, ale zwycięska. - Nawet jeśli Austria, w przeciwieństwie do innych państw, nie może zaopatrzyć Ukrainy w broń, to inne środki pomocy ze strony Austrii też są ważne - zaznaczył lider Ukrainy.