Kancelaria Dudy reaguje po wpadce minister w TVN24. Jest zmiana

- Bo to jest najbardziej klasyczna i najczęściej spotykana droga (...). To jest pewien opis, który jest pewnie w jakiś sposób wprowadzający w błąd. Bardzo jestem niezadowolona, że (jest - red.) taka informacja. Zaraz będę to wyjaśniać. Ale nie mam żadnej wątpliwości - patrząc panu głęboko w oczy - że akt łaski prezydenckiej obejmuje abolicję indywidualną - mówiła Paprocka.