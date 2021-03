Kancelaria Andrzeja Dudy szuka firmy ochroniarskiej na zabezpieczenie Dworku Prezydenta RP

Przetarg na ochronę Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku

Do szczegółów postępowania dotarła Interia. Zwycięzca przetargu ma zabezpieczać obiekt od kwietnia 2021 r. do lutego 2023 r. Otrzyma za to ponad 436 tys. zł. Informator portalu podkreśla, że do przepracowania jest mniej godzin niż liczy miesiąc, co ma oznaczać, że prezydencki dworek nie będzie chroniony 24/7. Ochroniarze za godzinę pracy mają zarobić 33 zł.