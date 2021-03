Kinga Duda nie jest odpowiednio chroniona? "To niebezpieczne"

"Fakt" opisuje sytuację, do której miało dojść w poniedziałek. Ok. godz. 9 pod jedną z kancelarii prawnych podjechał czarny samochód. Z samochodu wysiadła Kinga Duda. Drzwi córce prezydenta otworzył "mężczyzna z kaburą" - członek SOP.

Ochroniarz odprowadził Dudę do pracy wzrokiem i odjechał. Zdaniem szefa ochrony prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Jerzego Dziewulskiego popełniono błąd.

- To nie powinna być część systemu polegająca na tym, że ktoś kogoś podwozi. To wówczas rodzaj pseudoochrony. Z drugiej strony zawsze przyjemnie jest podjechać do miejsca pracy elegancką limuzyną - stwierdził ekspert.