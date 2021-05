Kanadyjski poseł przyłapany. Kompromitująca sytuacja na wizji

Jak dodał poseł z Kanady, wyraża on ubolewanie z powodu całego zajścia. "Jestem głęboko zażenowany moimi czynami i nieprzyjemnościami, jakie mogły one sprawić każdemu, kto był ich świadkiem. Chociaż przypadkowe i niewidoczne dla opinii publicznej, było to całkowicie nie do przyjęcia i bez zastrzeżeń przepraszam" - podkreślił parlamentarzysta.