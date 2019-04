Kanada. Odnaleziono ciała trzech alpinistów

Ciała trzech alpinistów, Austriaków Hansjoerga Auera i Davida Lamy oraz Amerykanina Jessa Roskelley’a, zostały odnalezione. Mężczyźni zaginęli po zejściu lawiny w rejonie ich wspinaczki kanadyjskiej części Gór Skalistych.

Doświadczona trójka

"David żył dla gór. Jego pasja do wspinaczki i alpinizmu ukształtowała go oraz jego rodzinę. Zawsze podążał swoją drogą i żył swoimi marzeniami" - napisali rodzice Lamy w oświadczeniu, które znalazło się na jego profilu na Instagramie .

Howse Peak to szczyt o wysokości 3295 m n.p.m. Choć Kanadyjczycy zwracali uwagę, że to cel "odległy i wyjątkowo trudny" oraz "wymagający zaawansowanych umiejętności alpinistycznych", tragicznie zmarłej trójce trudno ich odmówić. Roskelley w 2003 roku zdobył Mount Everest jako najmłodszy wówczas Amerykanin, Lama był mistrzem świata we wspinaczce, liczne sukcesy na tym koncie miał też Auer.