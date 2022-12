"Kampania terroru". Kolejne makabryczne przesyłki dla ukraińskich dyplomatów

W ciągu ostatnich dwóch dni takie przesyłki z groźbami wysłano do ambasad we Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii i Danii oraz do konsulatu w Gdańsku - sprecyzował szef ukraińskiej dyplomacji. Groźne pakunki wysyłano także do placówek w Austrii, Watykanie, Hiszpanii, Kazachstanie, Holandii, USA, Francji, Chorwacji, Czechach i na Węgrzech.