Kampania przemocy seksualnej. Szokujące zeznania ukraińskich wojskowych

Roman opowiedział o tym, jak funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) wtargnęli do jego domu w ukraińskim mieście Chersoń. - Przewrócili cały dom do góry nogami, przeszukując każdy kąt w poszukiwaniu dowodów, które mogłyby mnie obciążyć. W moim telefonie znaleźli wiadomość, w której określałem rosyjskich żołnierzy mianem "orków". Po tym związali mnie i wrzucili do samochodu - relacjonował mężczyzna.