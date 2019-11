WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze michał kamiński + 2 tłitduda andrzej oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Kampania Andrzeja Dudy. Michał Kamiński wyjaśnia, dlaczego nie pomoże - Nie podjąłbym się, bo nie jestem do wynajęcia dla każdego - tak w programie WP "Tłit" Michał Kamiński odpowiedział na pytanie o to, czy... Rozwiń Prowadzenie kampanii Andrzejowi Du … Rozwiń Transkrypcja: Prowadzenie kampanii Andrzejowi Dudzie będzie Z tym zadaniem pan książkę tego powiedział nie podjąłbym się dlatego bo ja nie jestem do wynajęcia dla każdego i wielu Udowadniał m natomiast więc z tego powodu bym tego nie To nie będzie proste zadanie Na pewno będzie łatwiejsze niż prowadzenie kampanii kogokolwiek po stronie opozycji Kto jest stwierdzenie Brutalny Treścią to panu Czy będzie bardzo proste Oczywiście że nie ponieważ Prawo i Sprawiedliwość W tych wyborach Przekonało Dość Bo Dla się Że po pierwsze sondaże bywają omylne a po drugie Zdolny Większość pola Nie chcę pisowskiej O ile nawet zgadza W różnych aspektach z różne Fragmentami polityki PiS Toptun istotne Rzeczy dla Prawa i Sprawiedliwości Który z fundamentem ich pomysłu na Polskę zmiana naszego ustroju bo o tym mówią dość I to uosabia sobą pomysł na Polskę Jarosława Kaczyńskiego zmiana ust Polacy w większości nie chcą zmiany ustroju chcą Chcą państwa d Zakorzenionego w Europie a ja do tego Doda Chcą również świec Oddział Od kościoła