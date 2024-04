Kamiński zwolniony z tajemnicy? Jest wniosek

- Chcemy zadać pytania dotyczące zaniedbań związanych z utworzeniem kilku kanałów przerzutowych z udziałem polskich wiz oraz niedopełnieniem obowiązków w procesie legislacyjnym. Ostatnie zeznania byłych szefów Agencji Wywiadu potwierdziły, że służby specjalne były wyłączone z procesu opiniowania rozporządzenia dotyczącego Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi. To centrum miało wydawać do 400 tysięcy wiz na odległość, bez udziału konsulów, bez możliwości weryfikacji tych osób i miało odnosić się do 21 krajów, w tym Iranu i Pakistanu. Pomimo negatywnej opinii MSWiA na temat rozporządzenia, prace nad nim były kontynuowane przez rząd PiS do momentu, kiedy Donald Tusk ujawnił sprawę w spocie z 1 lipca 2023 roku - powiedział Szczerba.