Kamiński zaskoczony w Lublinie. "Pana miejsce jest w celi"

- Lubelszczyzna zasługuje na godną reprezentację. Pana miejsce jest w celi – krzyczała Marta Wcisło w Lublinie przez megafon. Po zakończeniu telewizyjnej debaty kandydatów startujących z pierwszych miejsc na listach z woj. lubelskiego do europarlamentu doszło do starcia Marty Wcisło z KO z Mariuszem Kamińskim z PiS. Posłanka ruszyła w stronę byłego szefa MSWiA na parkingu z megafonem, pytając go jakie ma rzeczywiście związki z Lubelszczyzną, a także dodając, że jego miejsce jest w celi. Do zdarzenia doszło we wtorek, ale dopiero w środę Wcisło pochwaliła się tym nagraniem na swoim profilu na platformie X. Na udostępnionym materiale widać, że z początku Kamiński śmiał się ze swojej przeciwniczki, jednak po chwili dość mocno się zdenerwował. Finalnie nie doszło do przepychanek, jednak kandydatka do europarlamentu z KO nie pozostawiła suchej nitki na Kamińskim, wymownie podpisując swoje nagranie na platformie X. "Kaczyński nie ma litości dla Lubelszczyzny. Przysłał nam tu ułaskawionego przestępcę" - podsumowała spotkanie z Kamińskim Marta Wcisło.