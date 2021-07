Michał Kamiński: Powrót Donalda Tuska najlepszy dla PO

Gościem programu "Newsroom WP" był Michał Kamiński. Skomentował powrót Donalda Tuska do polskiej polityki i jego potencjalne objęcie przywództwa w Platformie Obywatelskiej. - Wydaje mi się, że to, co jest najlepsze dla PO, to porozumienie wszystkich ważnych polityków tej partii, czyli Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. I powrót Donalda Tuska do bieżącej polityki - mówił Kamiński. Jak dodał, "znamienne jest to, że od Lewicy po Koalicję Polską potencjalni partnerzy Donalda Tuska dość dobrze zareagowali na deklarację jego powrotu".