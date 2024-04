Kamiński nie wykonał decyzji Morawieckiego? “Powinna być wykonana”

W poniedziałek Mariusz Kamiński zeznawał przed komisją śledczą ds. afery wizowej. We wtorek b. szef CBA ponownie stawi się przed komisją, ale tym razem ds. wyborów kopertowych. W programie "Tłit" WP przewodniczący tejże komisji Dariusz Joński zapewnił, że Kamiński pojawi się przed komisją, ponieważ odebrał wezwanie. Prowadzący Patryk Michalski przypomniał, że na ten moment wiemy, że Kamiński na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego miał podpisać umowę z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych, jednak tego nie zrobił.- Każda decyzja premiera względem swoich ministrów powinna być wykonana - powiedział Joński.Poseł KO podkreślił, że, "ona (decyzja - przyp.red) była bez podstawy prawnej". - Ale Mariusz Kamiński twierdził, że wszystko jest w porządku, że jego zdaniem premier miał prawo taką decyzję podjąć. Skoro tak, to jest pytanie dlaczego pan Mariusz Kamiński nie podpisał (umowy - przyp.red.) z PWPW - mówił szef komisji. Dodał także, że Jacek Sasin również nie podpisał umowy. - Zeznał, że on miał zastrzeżenia do decyzji Morawieckiego - przekazał gość programu.