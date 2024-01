Kamiński mówił o bólu. Ekspert tłumaczy, jak wygląda przymusowe dokarmianie

- W pierwszej kolejności jest to założenie zgłębnika do żołądka (sondy żołądkowej) lub do jelita, wytworzenie gastrostomii lub jejunostomii, a w przypadku braku możliwości żywienia do przewodu pokarmowego można rozważyć żywienie pozajelitowe (podaż niezbędnych składników odżywczych drogą dożylną). W przypadku pacjenta nieubezwłasnowolnionego na każdą ww. interwencję należy uzyskać świadomą zgodę - twierdzi Czuczwar.