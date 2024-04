Kamiński i Wąsik z zarzutami. "Nie jesteście ponad prawem"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali wezwani do prokuratury ws. udziału w sejmowym głosowaniu już po skazującym ich prawomocnym wyroku. - Pamiętam z komisji naciskowej działalność tych panów z lat 2005-2007. Tworzyłem raport komisji śledczej dot. ich nielegalnej działalności potwierdzonej wyrokiem sądu ws. prowokacji przeciwko Andrzejowi Lepperowi - komentował w programie "Tłit" europoseł KO Krzysztof Brejza. - Oni żyją nadal w przekonaniu, że są ponad prawem, ale skutki ich działań od 2006 r. są bardzo brzemienne. Państwo polskie wysyła do nich wyraźny sygnał, że czasy bycia ponad prawem się skończyły. Odpowiedzą, stawią się przed komisją śledczą. Bawią się i testują Polskę, ale państwo im odpowiada: nie jesteście ponad prawem. To jest koniec. Obecne standardy są jednoznaczne. Jeżeli złamali prawo i dokonywali cyrkowych popisów w Sejmie udając posłów, to będą odpowiadać - dodał.

