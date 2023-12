Kamiński i Wąsik w więzieniu? Duda poinformuje "opinię międzynarodową"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani i mają trafić do więzienia. Z decyzją nie zgadza się Andrzej Duda. - Prezydent podtrzymuje swoją decyzję. Uważa, że jego ułaskawienie jest prawomocne, a sąd nie miał prawa zajmować się tą sprawą. Ja mam nadzieję, że panowie nie trafią do więzienia - mówił w programie "Tłit" szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek. Dodał, że w sytuacji, kiedy Kamiński z Wąsikiem trafią do więzienia, to Duda "poinformuje opinię międzynarodową, wszystkie organizacje i będzie o tym mówił na całym świecie, że w Polsce są więźniowie polityczni".

