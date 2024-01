Kamiński i Wąsik jak Popiełuszko? "Obrzydliwe"

Na wtorkowym proteście przed Komendą Rejonową Policji przy ul. Grenadierów w Warszawie, który odbył się w związku z przebywającymi tam wówczas Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, jeden z protestujących trzymał transparent z wizerunkami zatrzymanych. Obok pojawiło się zdjęcie zamordowanego przez Służby Bezpieczeństwa PRL księdza Jerzego Popiełuszki. - To jest obrzydliwe. Mnie się robi niedobrze, jak ja na to patrzę. Oni nie mają żadnych zahamowań, nie mają żadnych granic przyzwoitości, nie wiedzą co wypada, a czego nie wypada - mówił w programie "Newsroom" WP działacz opozycji w PRL Zbigniew Janas. - Jak oni mają czelność coś takiego pokazywać? To obraża pamięć ludzi, którzy w tamtych latach walczyli o wolną Polskę - dodał oburzony. Janas ocenił, że prezydent Andrzej Duda wkrótce zdecyduje się na ponowne ułaskawienie Kamińskiego i Wasika. - Chodzi o to, żeby zrobić z nich męczenników. To taka czysta gra (…), polityczne igrzyska - podkreślił.

