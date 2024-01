Kamiński i Wąsik bohaterami? "Ja się z nimi utożsamiam"

Prowadzący Patryk Michalski zwrócił uwagę podczas Wydania Specjalnego Programu Wirtualnej Polski na przypinki przy garniturze Marcina Horały, ponieważ obok polskiej flagi, polityk PiS miał przypinkę z wizerunkami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z podpisem „Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem”. Dziennikarz zapytał, czy skazani politycy są symbolem, który PiS chce nosić na sztandarach. - To jest pewnie on obiektywny fakt, że zostali skazani, ale jeżeli ktoś poświęci chwilę czasu na pomyślenie, za co i jaka jest cała historia życia, bo to jeszcze załapali się na walkę z komunizmem, wtedy kiedy to naprawdę groziło bardzo poważnymi konsekwencjami, całe życie poświęcone służbie Rzeczpospolitej, też bez zabiegania o jakieś osobiste korzyści, jakiś dobrostan materialny, bardzo, bardzo zaangażowana w tym kontekście, być może niektórzy powiedzą za bardzo, walka korupcją (...), na koniec wsadzeni do więzienia ze złamaniem prawa z przyczyn politycznych, więc tak. Ja, jak najbardziej się z nimi utożsamiam - zadeklarował Horała.

