Kamiński i Wąsik bez mandatu? Jednoznaczne stanowisko prezydenta

W takiej sytuacji Kamiński i Wąsik tracą bierne prawo wyborcze, co skutkuje utratą mandatów w Sejmie. Do tematu w rozmowie z dziennikarzami odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Jeżeli takie pismo z sądu zawiadamiające o takim wyroku do Sejmu wpłynie, to będę miał ręce związane kodeksem i będzie trzeba wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów pana posła Wąsika i Kamińskiego - powiedział Hołownia.