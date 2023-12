Hołownia po wyroku Kamińskiego i Wąsika: "Będę miał związane ręce"

" Będę miał związane ręce"

Do tematu w rozmowie z dziennikarzami odniósł się marszałek Sejmu. - Jeżeli takie pismo z sądu zawiadamiające o takim wyroku do Sejmu wpłynie, to będę miał ręce związane kodeksem i będzie trzeba wydać postanowienie o wygaszeniu mandatów pana posła Wąsika i Kamińskiego - powiedział Hołownia. - Żeby to się wszystko mogło stać faktem - potrzebujemy chwili analiz, bo to jest świeża sprawa, bez precedensu, nie ma tu pośpiechu i jasnej, czytelnej informacji z sądu, która - mam nadzieję - do nas w trybie kodeksowym wpłynie - dodał.