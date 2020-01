Kamil spłaca dług wobec Jurka Owsiaka. Jego historia chwyta za serce

Nazywam się Kamil harastowicz mam obecnie 22 lata gdyby nie Rodzina gdyby nie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy niby? Moja choroba tak naprawdę zaczęła się 8 lat Przewrócił się na bok Imię z półkami salon moja sprawa Pojechałem do szpitala wojewódzkiego na badania I wynikło z tego że coś jest nie tak sprawa Ale że nie są w stanie Powiedzieć dokładnie co to jest Więc wysłali mnie na onkologię dziecięcą do Gdańsk Nie wiem co dwa tygodnie będzie trwało leczenie Podano mi najpierw I po antybiotyku opuchlizna zeszła więc Lekarze powiedzieli że to na 100% nie jest nowotwór bo to jest niemożliwe żeby nową Przed po antybiotyku I była przestań Wszystko OK W kwietniu następnego roku Słucham jeszcze by Już było tak źle że niestety nie mogłem prawą ręką w ogóle już I Ponawiam w salonie na onkologii Z tym że na USG wyszło i muszę je O nie wiadomo co to było Wysłano mnie w tym samym miesiącu parę dni później do Warszawy gdzie Pobrano mi wyślij I 23 dni później dostałem Diagnoza Filmik Pierwsze moje pytanie To było czy ja umrę Nie zapomnę tego do końca życia to Misiek Wspomina także Lekarze powiedzieli mi to bardzo łagodnie ale jednak chłopak w moim wieku Wie co to jest nowotwór i wie jak to się może skąd Po półtorej roku Były naświetlań Dzięki któremu już całkowicie Nowotwór zostało zniszczone naświetlania były w Warszawie w szpital I w grudniu dokładnie 11 grudnia 2011 roku 10 rok ustawienie pamięta To właśnie mi Salon prawą łopatką Z kościami Lekarze powiedzieli że W ciągu 85 lat Jeżeli nie będzie żadnej wznowy i tym podobne Będzie na 89% szans Będziesz wszystko okej Może nie będzie wznowy a po 10 latach Że na 100% jeśli będziesz znowu i będzie wszystko na spokojnie w tym roku właśnie w grudniu mija 9 lat i Pisać wszystko jak najbardziej okej Pytanie dlaczego ja Spotkała zadaje sobie Nie będę sobie zadawał do końca życia Naprawdę W maju będzie 2 lata Kiedy mój dziadek zmarł na na Do jakiej sumy Naprawdę pytanie Dlaczego mi się udało Ale czego Nie wiem Cześć co mnie i mi się wydaje że to będzie do końca życia częścią mnie i będę sobie Sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zdiagnozowano u mnie chorobę Jakbym pisze raz na oddziale onkologicznym w Gdańsku było tylko i wyłącznie dwa przestarzałe aparaty USG Kiedy skończyłem chore Dłuższych To najnowocześniejszy sprzęt w Europie jeden z najnowocześniejszych na Aparatów USG gdyby nie te aparaty gdyby nie tomografia komputerowa gdyby nie rezonans gdyby nie pompy Pogoda Przetaczają Krew przetaczają Chemia tutaj nie było Wielką orkiestrę Świątecznej Pomocy zaangażowały się tak na maksa tuż po zakończeniu choroby onkologiczne To było w styczniu także Niestety nie mogłem zbierać pieniędzy bo to była świeża rana pooperacyjna Więc nie mogę jeszcze zbierać późno bo mógłbym tutaj sobie też usta Albo mam tego wyszedłem na ulicę i wspierają podjąć i wolontariusze jak tylko my Rok później już jakby było wszystko okej bo ją po rehabilitacji Zgłosiłem się do sztabu I od tamtego czasu całą parą całą siłą swoją zbieramy z Wstawiaj Bardzo dużo pracy Cały czas składamy puszki i dzisiaj będziemy robili pakiety wolontariusz Kilkuset wolontariuszy tylko i wyłącznie w naszym stawie więc w roboty i pracy jest bardzo dużo Wydaje mi się że Spłacam dług działający orkiestrą G1 2 lata prawie która spędziła w szpitalu czegoś mnie nauczyły i Wydaje mi się że to tak jak dług który muszę spłacić wobec Jurka WOŚP Muszę pomagać innym bo no trzeba pomagać innym i Do końca