Kamil Durczok w sądzie. Jest decyzja ws. aresztu

Kamil Durczok stawił się w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Dziennikarz usłyszał zarzuty dotyczące podrobienia weksla i oszustwa. Decyzją wymiaru sprawiedliwości mężczyzna nie trafi na razie do aresztu. Musi jedynie wpłacić 200 tys. zł poręczenia i raz w tygodniu stawiać się na komendzie.

W trakcie przesłuchania dziennikarz przyznał się do podrobienia podpisu na wekslu z sierpnia 2008 roku na sumę 2.035.729,30 franków szwajcarskich oraz do sfałszowania innych dokumentów bankowych m.in. deklaracji wekslowej i oświadczenia o podaniu się egzekucji bankowej - ustaliła Wirtualna Polska.

Mimo to sąd zdecydował, że Durczok nie trafi do tymczasowego aresztu. Ma jednak zakaz zbliżania się do byłej żony. Sędzia zobowiązał dziennikarza do wpłacenia 200 tysięcy złotych poręczenia. Durczok nie może też opuszczać kraju.