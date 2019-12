Kamil Durczok opublikował post. "Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana"

Kamil Durczok konsekwentnie milczał ws. zatrzymania i postawienia mu zarzutów sfałszowania bankowych weksli. Na dzień przed decydującą rozprawą dziennikarz opublikował post na Facebooku. Zapewnia w nim, że cała sprawa jest "bardziej skomplikowana niż przekaz medialny".

"Wierzę, że na całą prawdę przyjdzie w końcu czas. Podobnie jak na pociągnięcie do odpowiedzialności banku i pracujących w nim ludzi, którzy powinny wiedzieć, do czego doprowadziła ich chciwość, zachłanność i nieetyczne działania" - stwierdza Kamil Durczok.

Kamil Durczok czeka na rozprawę. Podziękował znajomym i przyjaciołom za wsparcie

Prezenter twierdzi, że od 4 miesięcy wiedział z przekazów medialnych, że śledczy pracują nad jego sprawą. Zapewniał, że gdyby zamierzał w niej mataczyć, czy uciekać, to zrobiłby to w ciągu tych kilku tygodni. "Prokuratura w pełni zdaje sobie sprawę, że nie zrobiłem niczego, co mogłoby zostać uznane za próbę mataczenia. Spokojnie czekałem na szansę złożenia wyjaśnień. Szkoda, że musiało je poprzedzić zatrzymanie na ulicy i doprowadzenie w kajdankach. Zaręczam, że stawiłbym się sam, bez zwłoki i na każde wezwanie" - przyznaje Durczok.