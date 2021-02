Kamil Bortniczuk obwinia Netflixa. Krzysztof Śmiszek komentuje

Ostatnie badanie sondażowe CBOS wykazało, że po raz pierwszy od 20 lat większość osób w wieku 18-24 lat deklaruje lewicowe poglądy. W ocenie wyrzuconego z Porozumienia posła Kamila Bortniczuka powodem takiego stanu rzeczy może być Netflix, który "przemyca lewicowe treści". Dowodem na to ma być m.in. kategoria "filmy o lesbijkach". Co na to poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek? - Można zrzucać na You Tube'a, na Instagrama, czy na Netflixa, ale ten masowy zwrot młodych ludzi ku lewej stronie jest przede wszystkim zasługą takich panów, jak Kamil Bortniczuk, który chce karać kobiety za przerywanie ciąży - komentował w programie "Tłit". - Główny powód zwrotu młodych ludzi ku wolności, ku równości, ku tolerancji, to są rządy Zjednoczonej Prawicy, która wolności, równości i tolerancji nienawidzi - dodał Śmiszek. - Zjednoczona Prawica nie przewidziała, że wzbudzając taki ferment społeczny wokół najbardziej intymnych spraw życia człowieka, zwróci ten miecz ku sobie - stwierdził poseł Lewicy.

Rozwiń