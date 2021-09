Kamil Bortniczuk ministrem sportu? Komentarz rzecznika rządu

- Co do kwestii rekonstrukcji rządu, żadne decyzje w tej chwili jeszcze nie zapadły. Czy będzie rozdzielenie ministerstwa sportu - taka decyzja nie jest przesadzona. Generalnie nie spodziewam się głębokiej rekonstrukcji rządu - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, czy Kamil Bortniczuk może zostać ministrem sportu, o czym donosił tygodnik "Wprost", odparł: "Znam go od kilku lat, pracowaliśmy jeszcze w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bardzo sobie cenię jego aktywność. Cieszę się, że został w obozie Zjednoczonej Prawicy". - Na pewno byłby wzmocnieniem, jeśli gdziekolwiek by się pojawił w rządzie. Ale nie ma takiej decyzji w tej chwili i nie wiadomo, czy będzie - wskazał Müller. - Spodziewam się, że decyzje, które dotyczą rządu, zapadną na przełomie września i października i zamkną te spekulacje. Nie chcemy, żeby ten serial spekulacji zbyt długo trwał - podsumował rzecznik rządu.