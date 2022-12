Kamienie milowe. Partia Ziobry w kontrze do premiera

Solidarna Polska jest przeciwna realizacji kamieni milowych. W programie "Tłit" Patryk Michalski pytał rzecznika Solidarnej Polski Jacka Ozdobę o zapowiadane spotkanie z premierem. - Na razie nie otrzymałem takiej informacji, choć rzeczywiście pojawiła się w przestrzeni publicznej. My uważamy, że ten projekt anarchizuje polski wymiar sprawiedliwości. Część klubu PiS podziela ten pogląd. Sam prezes Kaczyński uważa, że w takiej formie jest nie do zaakceptowania. Z tego co mi wiadomo, to projekt powstał nie tam, gdzie powinien, tylko w Komisji Europejskiej - mówił Jacek Ozdoba. - Nie ma powodu wprowadzenia zmian legislacyjnych pod kątem KPO. Wymiar sprawiedliwości nie jest kompetencją Unii Europejskiej. To przyznanie, że Polska traci swoje kompetencje i Polska nie ma prawa decydować. Będę bronił mieszkańców Płocka czy Sochaczewa, którzy mają prawo kupować samochody spalinowe. Kiedy podejmowano te decyzje warunki zobowiązań finansowych były na tyle korzystne, że można było podjąć tę decyzję. Dziś to oznacza, że transfer suwerenności został przekazany - ocenił polityk.