Kamień Pomorski. Śmierć 18-latki. "Nie wszystkich da się zresocjalizować"

- Mogę powiedzieć coś, co pewnie nie jest takie popularne. Nie wszyscy sprawcy poddają się resocjalizacji - powiedziała w programie "Newsroom WP" prof. Monika Całkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego, pytana o makabryczną zbrodnię, która miała miejsce w Kamieniu Pomorskim. 30-letni Dawid J. zgwałcił i zamordował 18-latkę. Wcześniej karany był już za zabójstwo i gwałty, kilka lat spędził w więzieniu. - Są takie osoby, które nie będą nigdy zresocjalizowane. Dotyczy to w dużej mierze osób, które albo nie chcą współdziałać, żeby się zmienić albo tych osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia, dysfunkcje, które powodują, że coś nimi kieruje - dodała ekspertka. Podkreśliła, że w Polsce "mamy kary izolacyjne, w trakcie których jako państwo powinniśmy zadbać o to żeby zmienić takiego niepoprawnego obywatela, żeby przestrzegał przepisów prawa po tym, jak wyjdzie na wolność, żeby był bezpieczny dla społeczeństwa". - Ale nie zawsze się to udaje, z różnych względów. Wydaje mi się, że to, co w tej chwili jest problemem w polskim więziennictwie, to niewystarczająca liczba psychologów, seksuologów, pedagogów, którzy współpracują z więźniami i którzy pomagają im rzeczywiście zmienić swoje życie - zaznaczyła specjalistka.

