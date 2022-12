Kamera na hełmie wszystko nagrała. Przerażający moment na froncie

Tak wygląda prawdziwe oblicze frontu. Do sieci trafiło nagranie z kamery umieszczonej na hełmie ukraińskiego żołnierza, który wraz ze swoją załogą próbuje odeprzeć rosyjski atak pod Bachmutem w obwodzie donieckim. Obrońcy Kijowa dzielnie współpracują, by przeciwstawić się wrogowi, podczas gdy z każdej strony słychać świst kul. Nie brakuje heroicznych akcji, jak wyłonienie się z okopów i rzucenie granatem podczas zmasowanego ostrzału. Żołnierze Zełenskiego cały czas starali się być w ruchu, a to dlatego, że przy tak obranej taktyce stają się automatycznie trudniejszym celem dla Rosjan. Wystarczyłby jeden mały błąd i Ukraińców spotkałaby śmierć. Tymczasem żołnierzom udało się wykonać swoją misję, co potwierdza końcówka nagrania, na której mężczyzna pełen emocji ściąga swój kask z kamerą i cieszy się z tego, co udało się osiągnąć.