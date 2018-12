Kambodża: Tłumaczył film o handlu dziećmi. Według rządu szkalował kraj. Grozi mu więzienie

Rath Rott Mony, tłumacz z Kambodży, pracował przy 30-minutowym filmie dokumentalnym na temat handlu dziećmi. Kambodżański rząd stwierdził, że to było działanie na szkodę kraju i nakazali go aresztować. Tłumaczowi grozi kara do trzech lat więzienia.

Kambodża: Tłumaczył film o handlu dziećmi. Według rządu szkalował kraj. Grozi mu więzienie (Shutterstock.com)

Rath Rott Mony pracował jako tłumacz przy produkcji 30-minutowego filmu "Moja mama mnie sprzedała: Kambodża, gdzie dziewictwo jest towarem", który w październiku został wyemitowany na antenie rosyjskiego kanału RT.

Rząd Kambodży uważa, że tłumacz mówił występującym w filmie kobietom i dziewczynkom, co mają mówić i w jak się wypowiadać. W ten sposób miał przyczynić się do szkalowania kraju poprzez celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Kambodżańskie władze nakazały więc aresztować tłumacza. Stało się to w Bangkoku, gdy Mony chciał lecieć z rodziną do Holandii przez Tajlandię. 47-letni tłumacz został odesłany do swojego kraju i siedzi tam teraz w areszcie śledczym. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.