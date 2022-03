Kamala Harris przed spotkaniem z Morawieckim: Rosja zapłaci poważną cenę

Kamala Harris w Polsce. Spotkanie z premierem

- Cieszę się mogąc panią powitać w Polsce, chociaż w takich niezwykłych okolicznościach. Bardzo się cieszymy z silnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To bardzo ważne, by wzmacniać flankę wschodnią, zwłaszcza w świetle tego, co dzieje się w Ukrainie. Musimy poświęcić sporo czasu na omówienie tego jak pomóc Ukraińcom, podtrzymać suwerenność, utrzymać integralność terytorialną i wolność. Oni walczą również o naszą wolność, o wolność Europy. Bardzo dziękuję też o odważną decyzję uniezależnienia się od rosyjskiej ropy i gazu, bo to finansowanie ich machiny wojennej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.