Kalisz. Zwłoki starszej kobiety przy ul. Konopnickiej. Wnuk miał zabić babcię

Rodzina 74-latki z Kalisza nie mogła się z nią skontaktować. Na miejsce zdarzenia wezwano policję. W mieszkaniu przy ul. Konopnickiej znaleziono ciało staruszki. Potwierdzono, że doszło do zabójstwa. Miał za tym stać wnuk ofiary.

Około południa służby pojawiły się przy ul. Konopnickiej w Kaliszu. Zostały wezwane przez rodzinę starszej kobiety, która nie mogła się z nią skontaktować. Aby dostać się do mieszkania trzeba było wyważyć drzwi. W środku znaleziono ciało 74-latki. W pomieszczeniu obecny był też wnuk zmarłej.

Śledczy potwierdzają, że doszło do zabójstwa - podają faktykaliskie.pl. Świadczą o tym ślady na ciele pokrzywdzonej. Kobieta została zamordowana przy użyciu "narzędzia zewnętrznego". Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialny jest za to 23-latek. Nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia.