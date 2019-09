Sąd Okręgowy w Kaliszu okazał się sądem ostatecznym dla 59-latka. Oskarżony o nielegalne składowanie odpadów mężczyzna zmarł w trakcie rozprawy. Informację o tragedii otrzymaliśmy za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.

Śmierć w sądzie w Kaliszu. Oskarżony zmarł na rozprawie

Informację potwierdziła Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowa sądu Edyta Janiszewska. Wszystko wskazuje na to, że serce mężczyzny przestało pracować.

Rzecznik poinformowała też, że oskarżony odpowiadał za przestępstwo z art. 171 kodeksu karnego. Mówi on o sprowadzeniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, czym spowodowano zagrożenie epidemiologiczne, szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej". Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.