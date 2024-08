Kalisz o kulisach PKW. "Przełomowa decyzja"

Decyzja PKW w tej sprawie - jak mówił dziennikarzom Kalisz - "jest przełomowa w 30-letniej historii wolnej Polski i oznacza ponad 54 miliony obcięcia PiS-owi różnego rodzaju środków ze Skarbu Państwa". - A jeszcze później, kiedy będzie przyjęte sprawozdanie za rok 2023 albo nie przyjęte, musimy wziąć pod uwagę własną decyzję i wtedy może mieć PiS obciętą całościową subwencję za wszystkie lata do końca kadencji, która rozpoczęła się w roku 2023, czyli do roku 2027. To jak policzycie tę subwencję, to jest to ponad 70 milionów zł - dodał Kalisz.