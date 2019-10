Kalisz. Dziecko topiło się w studni, nie żyje. Ojciec z zarzutami

Prokuratura Rejonowa w Kaliszu postawiła zarzuty ojcu 2,5-letniego chłopca, który wpadł do studni i półtora miesiąca po wypadku zmarł. Śledczy ustalili, że mężczyzna nie zabezpieczył przydomowej studni. Zarzucono mu również nieudzielenie pomocy dziecku.

- 32-letni mężczyzna naraził dziecko na niebezpieczeństwo utraty życia, co zakończyło się śmiercią - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

To pierwszy zarzut, który usłyszał ojciec 2,5-letniego chłopca. Drugi dotyczy nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie.

Do wypadku doszło 22 lipca na jednej z prywatnych posesji w Borkowie Starym w województwie wielkopolskim. 2,5-latek na oczach ojca wpadł do studni. Dziecko topiło się przez ok. 10 minut.