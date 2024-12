Kalisz będzie broił Dworczyka. "Nie powierzyłbym mu żadnej sprawy"

W sprawie tzw. afery mailowej obrońcą byłego szefa KPRM Michała Dworczyka ma być Ryszard Kalisz, jeden z członków Państwowej Komisji Wyborczej, który głosował za odroczeniem obrad ws. sprawozdania komitetu wyborczego PiS. - To jakie są indywidualne wybory w indywidualnych sprawach, nie jest moją rzeczą - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł PiS Zbigniew Bogucki. Podkreślił, że w jego ocenie, Kalisz działa w PKW "w sposób przestępczy", za co w przyszłości "odpowie przed sądem karnym". - Gdyby chodziło o mnie, to ja bym Ryszardowi Kaliszowi żadnej mojej sprawy czy sprawy mojej rodziny, bym nie powierzył - oświadczył Bogucki.