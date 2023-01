Kaleta o negocjacjach: "Rada Ministrów nie była informowana"

Prezydent Andrzej Duda wątpi w większość sejmową dla projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. - Nie jest to efekt całej Rady Ministrów. Rada Ministrów w ogóle nie była informowana o przebiegu tych negocjacji. Minister Szynkowski rozmawiał z Komisją Europejską bez elementu sprawozdawczego wobec Rady Ministrów. Nie spodziewam się, by była to pełna samowolka. Ustawa dot. polskiego ustroju i polskiego sądownictwa powstawała w Brukseli. Nad tym ubolewam. To być może historyczny błąd w wykonaniu prawicy - komentował wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta w programie "Tłit". - Nie było deklaracji jakiejkolwiek zmiany w tej ustawie. Bruksela zaakceptowała konkretny projekt, który trafił do parlamentu. Dla mnie to kuriozalne, ale w taką sytuację zostaliśmy wpędzeni przez szereg różnych zgód. Jesteśmy szantażowani. Nieprzypadkowo odnosimy się do pana prezydenta, bo powołał 3000 osób na urząd sędziowski, a ta ustawa pozwala to kwestionować - dodał polityk Solidarnej Polski.

Rozwiń