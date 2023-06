Kalendarz alergika. Co pyli w lipcu?

Alergia w lipcu. Jak sobie z nią poradzić?

Osoby uczulone na pyłki powinny na bieżąco śledzić kalendarz alergików, który przedstawia stężenie zagrażających cząsteczek w powietrzu. To może być bowiem zmienne - w zależności od panujących warunków pogodowych, a także regionu Polski. Eksperci zalecają, by osoby uczulone unikały w lecie spacerów w wysokich trawach, a także w pobliżu łąk i pól - zwłaszcza w czasie suchych i gorących dni. Ważna jest również odpowiednia profilaktyka, najlepiej opracowana we współpracy ze specjalistą.