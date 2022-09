Kadyrow grozi palcem Rosji. I wysyła kolejne bataliony

Ramzan Kadyrow upomina Rosję

Na swoim Telegramie czeczeński przywódca zamieścił nagranie, w którym dał ujście swoim emocjom związanym z ostatnimi sukcesami Ukrainy oraz decyzjami Rosji. Kadyrow twierdzi, że władza popełniła błędy strategiczne. I choć zaznacza, że nie można nikogo konkretnego winić za poddanie się rosyjskiego wojska (nie wie, jaka strategia została zastosowana), to wyraża żal o to, że resort Rosji nie przekazuje informacji na bieżąco. Uważa, że decyzja o wycofaniu się wojsk na pewno była przemyślana, gdyż państwo Putina nie musi robić kroku wstecz, jeśli tego nie chce. Kadyrow chciałby zrozumieć, co kryje się za takimi decyzjami.