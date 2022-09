Ściągnęli czeczeńskich bojowników Kadyrowa. Mają wzmocnić rosyjskie wojska

Wcześniej w sobotę ministerstwo obrony Rosji poinformowało o "przegrupowywaniu" swoich sił z okolic Bałakliji i Iziumu na kierunek doniecki. Jak dodano, decyzję taką podjęto, by osiągnąć cele "operacji specjalnej", jak w Rosji określa się wojnę na Ukrainie. Wcześniej tego dnia ukraińskie siły ogłosiły wejście do Kupiańska w obwodzie charkowskim. Siły ukraińskie wkroczyły też do Iziumu.