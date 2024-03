Kaczyńskiego wzięło na wspomnienia. "Nieszczęście, nędza z bidą"

- Pierwsza zmiana pozytywna, to trzeba przyznać, nastąpiła po wejściu do Unii Europejskiej, dopłaty zwiększyły ilość gotówki na wsi. To pomogło. Rolnicy to świetnie wykorzystywali, ci z zachodu często mówili "no, rolnicy to wezmą i przepiją". Tak naprawdę znakomicie się tymi pieniędzmi posłużyli, ale nie tylko dla siebie, ale też dla swoich dzieci - mówił.