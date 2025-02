Kaczyński zmienia zdanie. Kategoryczne słowa o wysłaniu wojsk

Kaczyński odniósł się do swoich słów sprzed trzech lat. W marcu 2022 roku, wówczas jako wicepremier ds. bezpieczeństwa zaproponował wysłanie do Ukrainy misji pokojowej NATO.

- To, co zaproponowałem w Kijowie, jest właśnie zrobieniem więcej w warunkach całkowicie legalnych, przewidzianych przez prawo międzynarodowe. Nikt przecież nie planuje wejścia na teren Rosji, misja pokojowa byłaby na terenie Ukrainy, za pełną zgodą władz ukraińskich. I taka misja bardzo by pomogła w wymiarze humanitarnym, i - nie ma co ukrywać - korzystnie zmieniłaby sytuację strategiczną w Ukrainie - mówił w 2022 roku Kaczyński.