Kaczyński zapowiada wzmocnienie armii. "To inicjatywa Amerykanów"

- Jestem przekonany, że jest to inicjatywa Amerykanów, którzy w ramach programu wsparcia wojskowego, jak to robili dla Egiptu i dla Pakistanu, chcą nam dać sprzęt wojskowy, za który Amerykanie zapłacą, a które to zamówienia ulokują w swoim przemyśle zbrojeniowym - powiedział gość programu "Newsroom WP" gen. Waldemar Skrzypczak pytany o zapowiedź prezesa PiS. W ostatnim wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Jarosław Kaczyński mówił o konieczności "wzmocnienia sił zbrojnych". Podczas rozmowy generał mówił też o wyzwaniach, przed jakimi obecnie stoją Stany Zjednoczone. - Wydaje się, że Amerykanie, którzy mają wielkie problemy w Indo-Pacyfiku, gdzie Chińczycy grożą inwazją na Tajwan, na sojusznika Stanów Zjednoczonych, zdali sobie z tego sprawę, że mają za mały potencjał sił zbrojnych, żeby prowadzić wielkoskalowe wojny w dwóch obszarach, czyli na przykład w rejonie Indo-Pacyfiku i w Europie - powiedział gość Agnieszki Kopacz.