Kaczyński zapowiada wielki marsz. "Musimy stworzyć biało-czerwony front"

- Jeśli chcemy przejść ten marsz zwycięsko, to musimy stworzyć wielki biało-czerwony front, bo tylko on może zwyciężyć w tych trudnych warunkach, wśród tego niebywałego oszustwa, które niestety działa na wielu naszych współobywateli (...). Musimy ten front stworzyć i doprowadzić do tego by zwyciężył i to zwycięstwo jest możliwe - podkreślił Kaczyński.