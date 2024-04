"Mam nadzieję, Beata, że się nie obrazisz". Kaczyński do Szydło

- Przyjechałem tutaj, do Stalowej Woli, żeby podziękować tym wszystkim naszym rodakom, naszym obywatelom, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość , którzy się nie ulękli, którzy nie dali się złamać przez to szerzone zastraszanie, które było stosowane przez naszych oponentów w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy. Wy się nie przestraszyliście. Jestem w Stalowej Woli, to nie jest przypadek, ale mogę powiedzieć, że byliście jak stal - i dlatego dziękuję - mówił Jarosław Kaczyński do zebranych sympatyków PiS.