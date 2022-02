Kaczyński zapowiada dymisje. Kąśliwa reakcja Schetyny

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział dymisje za zamieszanie wywołane Polskim Ładem. Z doniesień mediów wynika, że swoje stanowisko może stracić m.in. minister finansów Tadeusz Kościński. Co na to były szef PO Grzegorz Schetyna? - Odejść powinien prezes Kaczyński, wicepremier ds. bezpieczeństwa. To wszystko wygląda jak polityka centralnie sterowana. Widzę, jak próbują poprawiać Polski Ład rozporządzeniami, chaotyczną aktywnością od ściany do ściany. To pokazuje, że ten rząd stracił wydolność. Można wyrzucić ministra finansów, można wyrzucić tych nieudolnych, niedoświadczonych urzędników, którzy są wiceministrami, ale to nie zmienia to faktu, że ten rząd nie funkcjonuje. On nie podejmuje najważniejszych wyzwań, jest na polityczne zamówienie Kaczyńskiego. Tutaj jest problem. Urzędnicy nie mogą realizować politycznych, partyjnych, wyborczych zamówień prezesa partii rządzącej - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Premier jest zakładnikiem. Nie jest szefem partii, nie ma samodzielnej pozycji, musi słuchać wicepremiera ds. bezpieczeństwa i jemu podlega. To widać w każdej jego aktywności. Jeżeli premier nie jest samodzielny i nie trzyma kierownicy w reku, to jego ministrowie tez muszą patrzeć się na tych, którzy podejmują decyzje i od których zależą, czyli na Kaczyńskiego i jego dwór - dodał Schetyna.